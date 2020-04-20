شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صندوق النظافة بعدن يناقش خطة عمله خلال شهر رمضان المبارك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش صندوق النظافة والتحسين بمحافظة عدن، في إجتماعه ، اليوم الإثنين، برئاسة المدير العام التنفيذي للصندوق، المهندس قائد راشد ، خطة عمل الصندوق خلال شهر رمضان المبارك وأهمية تعزيز مستوى النظافة والحفاظ على البيئة في المدينة ، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وتطرق الإجتماع، إلى مناقشة آلية وبرامج عمل أقسام النظافة خلال الشهر الكريم وأهمية تظافر جهود العاملين وتعزيز النظافة والتحسين في المحافظة والمديريات، خاصة في الأسواق العامة والشوارع الرئيسية لمواجهة الحركة الإستهلاكية خلال الشهر المبارك .

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