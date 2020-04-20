شكرا لمتابعة خبر عن طفل يمني يبكي كل المغتربين ويهز وجدانهم بعد ان فضح امه في قاعة المحكمة واخبر القاضي ماذا تفعل في البيت..فجن حنون القاضي ولم يصدق ما يسمع (تفاصيل صادمة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اثار طفل صغير يمني يعيش في امارة الشارقة ويبلغ من العمر14 عاما فقط دهشة القاضي في احدى محاكم الامارات بعد ان رفض رفضا قاطعا مسامحة امه العفو عنها وقال انها وحش كاسر ليس في قلبها ذرة رحمة .

وجن جنون القاضي حين طلب منه الطفل الصغير ان لا يصدق دموع امه لانها دموع التماسيح ، وقال انها وحش كاسر لا ترحم حتى انه بدأ يشك ان كانت امه الحقيقية ام لا. واثار الصغير دهشة القاضي والمحامين حين وجه سؤاله للقاضي " هل تعتقد انها لو كانت ام رحيمة كما تدعي كنا سنقف هنا في المحكمة ، ثم ماذ سوف استفيد ان ارفع دعوى ضد ام رحيمة وطيبة تقدم لي ما تقدمهاي ام لصغيرها ؟.

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وشهدت إمارة الشارقة بدولة الإمارات واقعة غريبة ثمثلت برفع طفل دعوى قضائية على أمه لسبب غير متوقع.

ووفقًا لصحيفة "الإمارات اليوم" فوجئت سيدة من دولة عربية ببلاغ من الشرطة، يفيد بضرورة مراجعتهم لأخذ أقوالها والتحقيق معها في واقعة الاعتداء على ابنها الذي لم يتجاوز 14 عاماً، وبعدها تمت إحالتها إلى القضاء، بعد رفض الطفل التنازل عن الدعوى.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تاريخ 12 ديسمبر 2019، عندما ورد بلاغ من إحدى الجهات بإمارة الشارقة يفيد بوجود طفل تعرض لإصابات متنوعة، نتيجة تعرضه للضرب، وعليه تم استجواب الطفل وأخذ أقواله، وأفاد بأن والدته تتعامل باستمرار معه بقسوة، ولكنها هذه المرة ضربته بشكل قوي، ما أحدث به إصابات، ورفع دعوى ضد والدته بعد انتهاء التحقيقات في المراكز المختصة بالطفل في الشارقة، وتمت إحالة الدعوى إلى القضاء لمحاسبة الأم.

وأشارت الصحيفة إلى أن محكمة جنح الشارقة باشرت القضية واتهمت الأم بالاعتداء على طفلها، بعد أن ضربته وأحدثت به إصابات أدخل على أثرها المستشفى.

وأنكرت الأم جميع التهم المنسوبة إليها في التحقيقات وقالت إن طفلها أصيب في المدرسة نتيجة شجار حصل بينه وبين زملائه في ساحة المدرسة، إثر خلافات حصلت بينهم، لافتة إلى أنها لم تعتدِ عليه، ولم تضربه، مبينة أن من حقها تربيته، ولكن لم تقم بضربه حتى تحدث به إصابات.

وقررت المحكمة تأجيل القضية لحين كشف كل الملابسات والتلويح للام باخذ طفلها منها اذا تبين ان ما يقوله صحيح .