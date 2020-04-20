شكرا لمتابعة خبر عن قرارات حوثية لـ إعادة ضبط المصنع .. (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصف وزير سابق بحكومة جماعة الحوثي قرارات التعيين الاخيرة بأنها قرارات لاعادة ضبط المصنع.

وقال ناصر باقزقوز، وزير السياحة السابق، المعين من الحوثيين، في نشر على صفحته بالفيسبوك، رصده المشهد اليمني ، بأن محافظ البنك ابو لحوم يعود لموقعه السابق وزيرا للمالية في نفس الحكومة التي غادرها ويعود وزير المالية الكحلاني لموقعه السابق رئيسا للتأمينات الاجتماعية وكل واحد يصلح سيارته.

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وأضاف: فعلا جئتم بما لم تستطعه الأوائل دعستم القوانين والأعراف والتقاليد واثبتم للشعب تخبطكم وانفرادكم واخضاع الكل لامزجتكم.

وتابع: حتى اللحظة يتقدم اللصوص بهدفين بتسديدة انقلابية تؤكد أن المباراة النهائية ستكون كارثة حقيقية. ولاقت القرارات غضب حوثي واسع، ناهيك عن الغضب الشعبي.

و أكدت مصادر حقوقية ، على أن القرارات تعكس إخفاق السلطة في صنعاء في إدارة الملف الإقتصادي وكيفية إعادة دور البنك المركزي في صنعاء ونشاطه منذ تحوله إلى خزينة عامة للدولة عقب نقل عمليات البنك المركزي الى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر 2016 .

ونوهت المصادر بأن تعيين ثلاثة محافظين لبنك صنعاء في أقل من أربع سنوات لايساعد في تحقيق أي نجاح لأي إدارة في أي قطاع حيوي فضلاً أن يكون أهم القطاعات الإقتصادية وفي مرحلة مهمة هي ما تسمى بالتعافي والإنتعاش الإقتصادي.

وأشارت المصادر الى أنه لم يحدث في تاريخ أي نظام هذا التخبط والإسهال في هذه التعيينات التي تكشف تدن كبير في المعايير التي يتم على ضوئها التعيين، والشللية والمناطقية والعصبوية.. وإلا ماذا يعني أن يتم تعيين شخص وزير وبعد شهر محافظ للبنك، واليوم يعاد تعيينه للوزارة.. كمثال فقط(في إشارة إلى رشيد ابو لحوم)! ؛ هذا التخبط لا يمكن تفسيره إلا بانعدام العمل المؤسسي والتخطيط الإداري، وغياب الرؤية الوطنية.

ولفتت المصادر بأن الأغرب في الأمر أن حكومة صنعاء غير المعترف بها وأعضائها كالاطرش في الزفة.. حيث من المفترض أن تكون مصدر الترشيحات، ويمضي على القرارات الوزير المختص ورئيس مايسمى بالحكومة، حتى

ولفتت المصادر بأن الأغرب في الأمر أن حكومة صنعاء غير المعترف بها وأعضائها كالاطرش في الزفة.. حيث من المفترض أن تكون مصدر الترشيحات، ويمضي على القرارات الوزير المختص ورئيس مايسمى بالحكومة، حتى تصدر بقرارات جمهورية، إلا أنه لوحظ في الفترة الأخيرة، أنها كلها قرارات صادرة عن ما يسمى رئيس المجلس السياسي فقط.

وكانت جماعة الحوثي أصدرت السبت الماضي، قرارات باجراء تغييرات وتعيينات جديدة في حكومتها غير المعترف بها، أصدرها ما يسمى برئيس المجلس السياسي الأعلى، تضمنت تعيين رشيد أبو لحوم، نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزيراً للمالية، وهاشم إسماعيل محافظاً للبنك المركزي، و شرف الدين الكحلاني رئيسا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وعمدت جماعة الحوثيالى اجراء تعيينات بشكل مستمر لعناصرها مع ابعاد الكفاءات من غير الموالين لها.