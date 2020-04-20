تصعيد مفاجئ وخطير .. ألوية الحزام الأمني تطرق أبواب محافظة إب والحوثيون يعلنون حالة الاستنفار

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عدن - ياسمين التهامي - بعد السّيطرة الكاملة على موقع جبل القرحه الاستراتيجي وبلدة الخرازة والعديد من المواقع الاستراتيجيَّة من جماعة الحُوثي شمال مديريَّة قعطبة اكدرمصدرعسكري في جبهة باب غلق لصحيفة عدن الغد ان معارك عنيفة تخوضها قوَّات الحزام الأمني مسنودة بوحدات من اللواء 83 مدفعيه واللواءالرابع وقوات المقاومة الجنوبية وسط بلدة هِجَار وأطراف بلدة شليل في قطاع (باب غلق) تُستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: ريم عبدالله تكشف تفاصيل دخولها عالم التمثيل كـ "امرأة سعودية" وهكذا أصبحت الرقم الصعب السيسي يطيح بـ "سيدة أعمال كويتية" من أصول مصرية “داليا بدران” ويتسبب في حبسها والنائب العام الكويتي يصدر قرار بحجزها للمحاكمة هند القحطاني تكشف ساقيها في مقطع ساخن بمناسبة توثيق حسابها بسناب شات! هل تذكرون السعودية رهف القنون .. اسمها تصدر مواقع التواصل بعد فيديو هدى العمري الصادم وهذا مصيرها! (فيديو صادم) هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) Advertisements رامز جلال ينشر البوستر الترويجي لبرنامجة الرمضاني 2020م .. رامز مجنون رسمي الفنانة “ميساء مغربي” تتعرض لأزمة صحية مفاجئة بعد إقحام اسمها في قضية مغني الراب السعودي بالصور : الفنانة "ياسمين صبري" تصدم جمهورها و تعلن رسمياً عقد قرانها على رجل أعمال مصري و تنشر أول صور لهما منتج مسلسل "سكر زيادة" يكُشف حمل الفنانة "نانسي عجرم" لطفلها الرابع و عن مفاجاة قادمة للفنانة تنطلق يوم الأحد أو الإثنين أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد واضاف المصدران اشتباكات تجري وجهاً لوجه داخل بلدة هِجَار تزامنًا مع وصول تعزيزات لجماعة الحُوثي من محافظتي إب وذمار واكدالمصدر ان أصوات المدافع والدبّابات الجنوبيَّة تدويّ في جبهات الفاخر مع تقدم كبير للقوات المشتركة والمقاومه الجنوبية وتضييق الخناق على معسكر الحساحس الاستراتيجي شمال مديرية قعطبة

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