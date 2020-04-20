شكرا لمتابعة خبر عن انتصارات ساحقة للجيش في مأرب و وزير الدفاع يعلق بفرح .. هذا هو الجيش الذي سيصنع الانتصارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حققت قوات الجيش الوطني، خلال الـ«48» ساعة الماضية انتصارات وتقدمات نوعية في جبهة صرواح بمحافظة مأرب .. وذلك من خلال عملية عسكرية نوعية، تمكنت خلالها من تحرير ميسرة جبهة صرواح وتطهيرها بالكامل.

وأضح وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشى أن الانتصارات والتقدمات التي حققها ابطال الجيش الوطني سواء اليوم او تلك التي سطرها خلال الأيام الماضية تؤكد حقيقية عزمه وإصراره ومعه كل أبناء الشعب اليمني على المضي قدما لتحرير الوطن وإستعادة الدولة وطي صفحة حماعة الحوثي الى الأبد.

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واكد المقدشي في تصريح صحفي: بفضل عزيمة وارادة أبطال الجيش وما يتمتعون به من معنويات تطاول السماء، استطعنا أن نلقن حماعة الحوثي السلالية خلال الفترة الماضية دروسا قاسية، وهي بمثابة رسالة صريحة وواضحة لهذه المليشيا الفارسية بأن اليمنيون لن يفرطوا في ارضهم ولا دولتهم، وحتما سيستعيدون كافة المناطق المحتلة ، ويضعون حدا لعبث هذه المليشيا السلالية وجرائمها ويعيدون الاعتبار لليمن ودولته وشرعيته.

وقال المقدشي في تصريحه: أن الفترة القادمة ستشهد الكثير من الانتصارات والمفاجآت والأخبار السارة، والتي نثق انها ستنزل على حماعة الحوثي كالصواعق، تكشف حقيقة هشاشتها وضعفها، وقدرات جيشنا الوطني على دحرها من كافة اراضي الوطن.

من جانبه أكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، كسرت صباح اليوم الاثنين، هجوماً شنّته مليشيات الحوثي الانقلابية، على أحد المواقع العسكرية بجبهة صرواح غربي محافظة مارب.

وذكر المركز إن جماعة الحوثي شنّت فجر اليوم هجوماً على أحد المواقع في ميسرة جبهة صرواح إلا أن أبطال الجيش الوطني تصدّوا له وأوقعوا عدداً من العناصر المهاجمة بين قتيل وجريح .. لافتا الى أن أبطال الجيش الوطني استعادوا كميات من الأسلحة والذخائر خلفتها عناصر جماعة الحوثي قبل أن تلوذ بالفرار تحت ضربات الأبطال.

وبحسب المركز الاعلامي للقوات المسلحة فإن جماعة الحوثي تواصل اعتداءاتها على مواقع الجيش الوطني في جبهة صرواح رغم التزام القوات المسلحة بمبادرة وقف إطلاق النار التي جرى سريانها في الثامن من أبريل الجاري.

وكانت مصادر ميدانية في جبهة صرواح اكدت أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبإسناد من مقاتلات التحالف العربي استطاعت خلال عملية عسكرية نوعية نفذتها صباح امس الاحد من تحرير ميسرة الميسرة في جبهة صرواح بالكامل وتقدمت على جماعة الحوثي اكثر من 12 كيلو حتى وصلت الى منطقة أم قارع بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب.

واشارت المصادر الى أن جماعة الحوثي تكبدت في معارك امس التي اندلعت منذ الفجر خسائر فادحة وسقط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح ، فضلا عن اعطاب مدرعة وطمقمين تابعة لحوثيين.