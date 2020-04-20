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عدن - ياسمين التهامي - الذباب الالكتروني" مذيعة قناة الجزيرة غادة عويس.. تكشف عن شن حملة سعودية ضدها ما علاقة خاشقجي؟!

كشفت مذيعة الجزيرة، الإعلامية اللبنانية غادة عويس، عن تعرضها لحملة واسعة من “الذباب الإلكتروني” السعودي، فضلا عن محاولات اختراق حاسوبها وهاتفها الجوال، بعد أيام من نشرها فيديو حول قيام السلطات السعودية بإخفاء جواز سفر الصحافي السعودي جمال خاشقجي قبل أشهر من تصفيته عام 2018.

جديد اب برس

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ودوّنت عويس على حسابه في موقع تويتر: “استمرار سياسة الترهيب رغم عدم جدواها أمر غبي يميز دول الحصار. ما زلت أتعرض لكل أنواع الترهيب والبذاءة والفبركة والتهديد والشائعات على مواقع الهراء الاجتماعي وتلقيت كل أنواع المحاولات لاختراق هاتفي وحاسوبي وبريدي مع أنه لا يحمل أي نوع من أنواع الأسرار. ماذا استفادت هذه الأنظمة البلهاء؟وكانت عويس نشرت قبل أيام شريط فيديو لها وهي تقرأ خبر على قناة الجزيرة الإخبارية، حول تصريحات لياسين أقطاي، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، يؤكد فيها أن الصحافي السعودي جمال خاشقجي أبلغه -قبل أشهر من تصفيته في سفارة بلاده في اسطنبول – أن جواز سفره اختفى من منزله في واشنطن، مشيرا إلى أنه عندما ذهب للسفارة السعودية في واشنطن فوجئ باتصال هاتفي من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، طالبه من خلاله بالعودة إلى السعودية، وعندما عاد إلى منزله وجد جواز سفره، فأدرك أنها كانت عملية مدبّرة لإرغامه على الذهاب إلى السفارة والتحدث هاتفيا مع بن سلمان.”.