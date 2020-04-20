شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وخطير من قناة الجزيرة" تقطع بث برامجها وتبث الخبر العاجل من الامارات وكيف صار نجل صالح بعد ما تم طردة ومصير ممتلكاتة مجهول.. وسحب كل الصلاحيات العسكرية من طارق عفاش تفاصيل " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل وخطير من قناة الجزيرة" تقطع بث برامجها وتبث الخبر العاجل من الامارات وكيف صار نجل صالح بعد ما تم طردة ومصير ممتلكاتة مجهول.. وسحب كل الصلاحيات العسكرية من طارق عفاش تفاصيل "

قلبت الامارات الطاولة على عائلة عفاش وكشفت وجهها القبيح في الغدر والتأمر وطالب مسؤول اماراتي رفيع طرد السفير احمد علي عبد الله صالح من الامارات وسحب كل الصلاحيات من ابن عمه العميد طارق عفاش الذي يتولى القيادةى في الساحل الغربي . جديد اب برس Advertisements ​ ووجه مدير شرطة دبي السابق ضاحي خلفان اهانة بالغة للسفير احمد صالح . وقال خلفان في تغريدة له " عليك ان تعلم انك ضيف عندنا اما بالنسبة لأبن عمك طارق فهو اجير لدى الامارات وعليه الاذعان والسمع والطاعة دون نقاش او جدال .

واختتم خلفان تغريدته " انت وابن عمك كنتما تامران وتنهيان عندما كان ابوك حيا يرزق ..الان تبدلت الامور وياغريب كن اديب". واوضح " طارق عفاش رجل جبان لا يستحق ان يرتدي البدلة العسكرية لأنه عاجز عن مواجهة القيادي الحوثي ابو علي الحاكم . وكان العقيد نشوان الزغير قد على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي ان ضابط اماراتي كبير اهان العميد طارق عفاش. واضاف " تخلى الضابط الاماراتي عن اللغة الديبلوماسية وصرخ في وجه طارق عفاش قائلا" اترك امور السياسة وانجز المهمة التي اولكت اليك في الساحل الغربي ودع السياسة لأهلها. واضاف نشوان في منشوره " ظهر طارق عفاش ذليلا ومنكسرا ورد على الضابط الاماراتي "ابشر طال عمرك سوف ننفذ كل الاوامر".

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