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عدن - ياسمين التهامي - تهديد بالسلاح" بالفيديو: حدث مرعب في قلب العاصمة الرياض .. نشر الهلع والرعب في قلوب المواطنين والمقيمين شاهد الاحداث بالفيديو !

تهديد بالسلاح" بالفيديو: حدث مرعب في قلب العاصمة الرياض .. نشر الهلع والرعب في قلوب المواطنين والمقيمين شاهد الاحداث بالفيديو !

وأظهر مقطع فيديو تداولته صفحات عبر مواقع التواصل، قيام مواطن سعودي بالخروج في ظل حظر التجول المفروض بالبلاد، والتجوّل بسيارته بشوارع أحد أحياء العاصمة الرياض، وإطلاق النار من بندقيته الآلية من شباك سيارته صوب المنازل والوحدات السكنية بشكل عشوائي. جديد اب برس Advertisements ​ ونشر المواطن السعودي فعلته عبر مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلّقا على الفيديو بعبارة "اعذروني ما أتحمل قعدة البيت"، لتقوم بعدها السلطات السعودية بالقاء القبض عليه.

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