شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار ورعب يغزو هذة الدولة الخليجية ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أبلغ الأهالي في الكويت عن وجود وافدين منتحرين، أحدهما معلقًا على باب العمارة التي يقطنها والآخر داخل غرفته.

وفي التفاصيل، حسب صحيفة الراى الكويتية، أقدم هنديان في منطقتي الفروانية والمنقف على الانتحار شنقاً، وأحيلت جثتاهما إلى الطب الشرعي.

جديد اب برس

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واقعة الانتحار الأولى تلقت عمليات وزارة الداخلية بلاغاً عن حدوثها في منطقة الفروانية، فانتقل للتعامل معها رجال الأمن والمسعفون الطبيون، ولدى وصولهم إلى المكان وجدوا الضحية مربوطاً في رقبته بسلك نحاس علقه في بايب حديد على درج العمارة التي يقطنها.

وقال مصدر أمني للصحيفة إن «رجال المباحث الجنائية حضروا للمكان وتم فتح ملف البحث والتحري للوقوف على أسباب الانتحار التي لا تزال غامضة، وتم استدعاء الأدلة الجنائية لرفع الجثة وإحالتها إلى الطب الشرعي».

أما المنتحر الثاني، فأقدم على شنق نفسه بحبل لفه حول رقبته وعلقه في سقف غرفة يقطنها في منطقة المنقف، وأحيلت جثته إلى الطب الشرعي، وسجلت بالحالتين قضيتا انتحار.