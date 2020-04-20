شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة سما المصري" نشرت فيديو تستعرض جسمها وصدرها وتوضع بفهما يشبة فيديو صادم ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاثنين 20-04-2020? - آخر تحديث الاثنين 20-4-2020? فضيحة سما المصري" نشرت فيديو تستعرض جسمها وصدرها وتوضع بفهما يشبة فيديو صادم ! جديد اب برس Advertisements ​ الراقصة الستعراضية سما المصري مقطع فيديو جديد من بث مباشر قامت به على احد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي. وظهرت الفنانة سما المصري في الفيديو الجديد وهي ترقص في المطبخ وعلقت كاتبة: “دخلت المطبخ وبرضو رقصت في المطبخ..مفيش ام فايده…حد يلحقني باه ويوديني ديسكو عضلاتي فكت خااالص”. وقناة عاجل بوست :" تنشر الفيديو الفاضح والخادش للحياة

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