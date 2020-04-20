شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن إعلامية عربية مشهورة تقع بفخ فنان كبير وتمارس معه الجنس في شقته مقابل 3 الف دولار .. لكن بعد انتهاء علاقتهم الحميمية حدثت مفاجأة لم تكن بالحسبان .. شاهد الصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت جريدة البشائر عن ، عصفورة الفن ، خبرا صادم حول حادثة ممارسة اعلامية مشهورة الجنس مع فنان كبير مقابل مبلغ مالي كبير .

وقالت الجريدة ان ال​إعلامية​ الشهيرة التي كانت تتباهى بأن الفنان المشهور يطاردها بهدف ممارسة ​الجنس​ معها، إتفقت معه أخيرا على ممارسة الجنس مقابل أن تتقاضى منه 3 آلاف دولار.

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واضافت ان الإعلامية وبعد ممارستهما الجنس في منزل الفنان، دخلت إلى الحمام لتقضي حاجتها قبل أن تمارس الجنس معه مرة أخرى، ولكن أثناء وجودها في الحمام، صدرت عنها رائحة كريهة، فغضب منها الفنان وشتمها وضربها ورمى بها خارج منزله.

واضافت الجريدة في خبرها المثير للجدل ، ان الفنان اتصل بالإعلامية بعد فترة من الزمن ليطمئن عليها لأنها كانت ثملة حين طردها من منزله، رغم أنها تقول أمام الجميع إنها لا تشرب الكحول لأن ديانتها تحرّم ذلك.

الجدير بالذكر ان الخبر الوارد أعلاه لم يذكر فيه اسم الفنان او الاعلامية ، ولم يتم حتى الاشارة اليهما بالحروف الأولى من اسمائهم كما هو متعارف في عالم الصحافة ، وهو ما يرجح أن الخبر كاذب ومن مخيلة الكاتب وليس له اساس من الصحة .

وللبحث عن الحقيقة حاولنا التأكد من مصادرنا عن الحادثة ، وبحثنا في وسائل الإعلام المختلفة فلم نجد لها أي ذكر ، سوى في الموقع المذكور أعلاه فقط .