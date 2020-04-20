- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش والقبائل يُفشلان هجوماً بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
شنت مليشيا الحوثي الإيرانية هجوماً على مواقع للجيش والقبائل شرقي مدينة الحزم، عاصمة محافظة الجوف.
وقالت مصادر عسكرية إن مواجهات اندلعت بين قوات الجيش والقبائل من جهة، ومليشيا الحوثي من جهة أخرى، في منطقة الجدافر عقب هجوم للمليشيا تمكنوا خلاله من إفشال الهجوم، وإجبار المليشيا على التراجع والفرار، بعد تكبيدهم قتلى وجرحى في صفوفهم.
وبحسب المصادر لم تعرف أعداد قتلى الحوثيين، فيما أصيب خمسة من القبائل والجيش.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش والقبائل يُفشلان هجوماً بالجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.