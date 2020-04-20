شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش والقبائل يُفشلان هجوماً بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

شنت مليشيا الحوثي الإيرانية هجوماً على مواقع للجيش والقبائل شرقي مدينة الحزم، عاصمة محافظة الجوف.

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وقالت مصادر عسكرية إن مواجهات اندلعت بين قوات الجيش والقبائل من جهة، ومليشيا الحوثي من جهة أخرى، في منطقة الجدافر عقب هجوم للمليشيا تمكنوا خلاله من إفشال الهجوم، وإجبار المليشيا على التراجع والفرار، بعد تكبيدهم قتلى وجرحى في صفوفهم.

وبحسب المصادر لم تعرف أعداد قتلى الحوثيين، فيما أصيب خمسة من القبائل والجيش.