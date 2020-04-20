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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المهرة .. الصحة تدشن برنامج تدريبي حول طرق الوقاية من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
دشن مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية قشن الدكتور محمد خالد شلال، اليوم، البرنامج التدريبي حول فيروس كورونا وطرق الوقاية من هذا الوباء القاتل الذي اصبح حديث الشارع في مختلف بلدان العالم وحصد الكثير من أرواح المواطنين في مختلف دول العالم ومنها دول الجوار في العالم العربي.
ويستهدف البرنامج الكادر الصحي في مديريتي قشن وحصوين .
وقدم المدربون التابعون لمكتب الصحة والسكان بالمحافظة نبذة تعريفية عن البرنامج . بالإضافة إلى عدد من المحاضرات التعريفية بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه وكيف يتعامل الكادر الصحي مع الحاله إن وجدت لاسمح الله .
ونقل مركز المهرة الإعلامي عن مدير مكتب الصحة في مديرية قشن، الدكتور، محمد شلال، أن هذا البرنامج التدريبي الذي يدعمه الصندوق الاجتماعي للتنمية وينفذه مكتب الصحة والسكان بالمحافظة في مختلف المديريات هو من أهم البرامج التوعوية التي تستهدف الكادر الطبي وتزوده بالمعرفة الكاملة عن الوباء الخطير ليقوم بواجبه على أكمل وجه عند الاشتباه بأي حاله.
وأشار شلال أن المدة المحددة لتنفيذ البرنامج هي يومين بمشاركة 25 متدرب من كوادر الصحة بمديريتي حصوين وقشن ، متمنيا للمشاركين الاستفادة من كل كلمة وكل لحظة في التدريب
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