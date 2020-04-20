محافظ شبوة يفتتح حركة السير في جسر السلام بعد اعادة تأهيله

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - افتتح محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، اليوم، حركة السير في جسر السلام بمديرية حبان بعد اعادة تأهيله بعد تدميره بالكامل جراء الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



ونوه المحافظ خلال الافتتاح بحضور الامين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشله ووكلاء المحافظة، بأهمية افتتاح الجسر واعادة حركة استئناف حركة السير فيه..مشيداً بانجاز المشروع بأرقى المواصفات الهندسية والجمالية في زمن قياسي وبتكلفة اثنين مليون دولار .

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