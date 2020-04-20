إجتماع إستثنائي للفريق الإقتصادي بالإنتقالي يناقش أسباب تدهور الكهرباء بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش الفريق الاقتصادي للمجلس الانتقالي الجنوبي في إجتماعه الإستثنائي اليوم الإثنين، برئاسة رئيس القيادة المحلية للعاصمة عدن، الدكتور عبدالناصر الوالي، وحضور الدكتور عبدالسلام حميد، رئيس الفريق الاقتصادي مستشار رئيس المجلس للشؤون الاقتصادية، أسباب تدهور أوضاع قطاع الكهرباء في المدينة .



ووقف الاجتماع الذي شارك فيه كل من مدير عام مؤسسة كهرباء عدن مجيب الشعبي، ونائب مدير مصافي عدن المهندس سعيد محمد بن محمد، ومستشار وزير المياه والبيئة نجيب محمد أحمد، ومستشار مركز حضرموت عبيد محمد باقيس، وأعضاء الفريق الاقتصادي، أمام تدهور خدمة التيار الكهربائي وانعكاساتها السلبية على حياة مواطني العاصمة عدن والمحافظات المجاورة.

واستمع الاجتماع من مدير مؤسسة كهرباء العاصمة عدن مجيب الشعبي، إلى شرحٍ مفصلٍ لأسباب انهيار منظومة الكهرباء خلال الفترة القريبة الماضية، ومنها خروج المحطة القطرية عن الخدمة بطاقة إجمالية 60 ميجاوات، ومحطة السعدي بطاقة 60 ميجاوات أيضاً، بالإضافة إلى نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد.

وحذّر الشعبي من تدهور متزايد للمنظومة الكهربائية في حال استمرار الوضع على ماهو عليه، مطالباً بتوفير الوقود اللازم لضمان استمرارية التيار الكهربائي.

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وأقر الاجتماع جُملة من الاجراءات الآنية لتحسين الطاقة التوليدية، وفي مقدمتها إعادة تشغيل المحطات التجارية المتوقفة عن العمل بشكل استثنائي ووضع جدولة واضحة لمعالجة المطالبات المالية لمالكي المحطات مع الحكومة.

وكذا البدء بشراء الاحتياجات الأساسية للعملية التشغيلية والتنسيق مع المصفاة لتوفير الوقود الكافي للمحطات لتغطية العجز خلال شهر رمضان المبارك .

عقب ذلك قام الدكتور عبدالناصر الوالي، بمعية الدكتور عبدالسلام حميد، ومدير كهرباء عدن مجيب الشعبي، بزيارة تفقدية لمحطة المنصورة التوليدية.

وخلال الزيارة اطّلع الوالي وحميد والشعبي على جهوزية المحطة للصيف القادم، واستمعوا من مديرها العام المهندس بشير ثابت، لشرحٍ وافٍ عن الصعوبات التي تواجه المحطة، وبحثوا معه الآليات المناسبة لرفع القدرة التوليدية للمحطة.

كما قام الوالي وحميد والشعبي أيضاٍ بنزول ميداني لمحطة الحسوة الكهروحرارية والالتقاء بمديرها العام المهندس جمال بن شجاع، الذي قدم صورة متكاملة عن سير العمل بالمحطة والصعوبات التي تواجهها الإدارة لتنفيذ الصيانة المطلوبة لرفع قدرة المحطة التوليدية لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة.

حضر الاجتماع الوكيل المساعد لوزارة الكهرباء عبدالحكيم فاضل ومدير المؤسسة العامة للكهرباء المهندس عبدالقادر باصلعة