شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إحباط هجوم حوثي على صرواح غرب مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

احبطت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم، هجوماً شنّته مليشيا الحوثي الانقلابية، على أحد المواقع العسكرية في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب.

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ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن مصدر عسكري، أن مليشيا الحوثي شنّت فجر اليوم، هجوماً على أحد المواقع في ميسرة جبهة صرواح إلا أن أبطال الجيش الوطني تصدّوا لهم وأوقعوا عدداً من العناصر المهاجمة بين قتيل وجريح".

واضاف المصدر" أن أبطال الجيش الوطني استعادوا كميات من الأسلحة والذخائر خلفتها ما تبقى عناصر المليشيا قبل أن تلوذ بالفرار تحت ضربات الأبطال"