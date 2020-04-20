- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الشرعية تكسر هجوماً حوثياً في صرواح وقتلى وجرحى في صفوف المليشيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
احبطت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم، هجوماً شنّته مليشيا الحوثي الانقلابية، على أحد المواقع العسكرية في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب.
وقال مصدر عسكري وفقا للمركز الإعلامي للقوات المسلحة" إن مليشيا الحوثي شنّت فجر اليوم، هجوماً على أحد المواقع في ميسرة جبهة صرواح إلا أن أبطال الجيش الوطني تصدّوا لهم وأوقعوا عدداً من العناصر المهاجمة بين قتيل وجريح".
واضاف المصدر" أن أبطال الجيش الوطني استعادوا كميات من الأسلحة والذخائر خلفتها ما تبقى عناصر المليشيا قبل أن تلوذ بالفرار تحت ضربات الأبطال".
كانت هذه تفاصيل خبر القوات الشرعية تكسر هجوماً حوثياً في صرواح وقتلى وجرحى في صفوف المليشيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.