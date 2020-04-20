ماذا يحدث : السعودية تدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى ابين عقب ارتفاع حدة التوتر (صورة وتفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - نقل موقع عدن تايم عن شهود عيان أنهم شاهدوا منذ لحظات تعزيزات سعودية عسكرية ضخمة في أبين في طريقها إلى العاصمة عدن. وتظم القافلة السعودية عددا من الآليات والأطقم المصفحة وعتاد عسكري آخر. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: ريم عبدالله تكشف تفاصيل دخولها عالم التمثيل كـ "امرأة سعودية" وهكذا أصبحت الرقم الصعب السيسي يطيح بـ "سيدة أعمال كويتية" من أصول مصرية “داليا بدران” ويتسبب في حبسها والنائب العام الكويتي يصدر قرار بحجزها للمحاكمة هند القحطاني تكشف ساقيها في مقطع ساخن بمناسبة توثيق حسابها بسناب شات! هل تذكرون السعودية رهف القنون .. اسمها تصدر مواقع التواصل بعد فيديو هدى العمري الصادم وهذا مصيرها! (فيديو صادم) Advertisements هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) رامز جلال ينشر البوستر الترويجي لبرنامجة الرمضاني 2020م .. رامز مجنون رسمي الفنانة “ميساء مغربي” تتعرض لأزمة صحية مفاجئة بعد إقحام اسمها في قضية مغني الراب السعودي بالصور : الفنانة "ياسمين صبري" تصدم جمهورها و تعلن رسمياً عقد قرانها على رجل أعمال مصري و تنشر أول صور لهما منتج مسلسل "سكر زيادة" يكُشف حمل الفنانة "نانسي عجرم" لطفلها الرابع و عن مفاجاة قادمة للفنانة تنطلق يوم الأحد أو الإثنين أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد ويأتي التعزيز السعودي في ظل تأزم الوضع العسكري بابين وعدن بين الشرعية والانتقالي وتعثر تنفيذ اتفاق الرياض.

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