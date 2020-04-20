شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : المجلس المجلس الانتقالي يقدم للسعودية قبل قليل ىشروط جديدة للاتفاق مع الشرعية أبرزها خروج هؤلاء من أبين وتسليم منفذ الوديعة لهذه الجهة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت قيادات بارزة في المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الاثنين ابرز شروط المجلس الموالي للإمارات للحل مع الشرعية وقدمها للسعودية، وذلك بالتزامن مع تصعيد ميداني جديد في ابين.

وكشف الإعلامي في المجلس صلاح بن لغبر عن تقديم وفد المجلس كشفا بأسماء 600 عنصر وقيادي في ابين يطالب بخروجهم.

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ويضم الكشف أسماء قيادات جنوبية بارزة أهمها عبدالله الصبيحي قائد محور ابين ولؤي الزامكي قائد اللواء الثالث في الحماية الرئاسية إلى جانب بن معيلي وقيادات أخرى.

وأشار بن لغبر إلى أن من الشروط التي تقدم بها وفد الانتقالي انسحاب كلي لقوات الشرعية من ابين، وتسليم شبوة للنخبة، ونشر النخبة الحضرمية في وادي حضرموت إلى جانب تسليم منفذ الوديعة للواء من قوات العمالقة بمعية كتيبة من نخبة شبوة وأخرى من حضرموت.

من جانبه توعد الأمين العام المساعد للانتقالي فضل الجعدي بجعل شقرة نهاية للإصلاح الذي وصفه بـ”حزب الارهاب”.

كما توعد بأن تكون منطلق للسيطرة على بقية المدن الجنوبية في الشرق.