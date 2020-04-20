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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" مشاط الحوثيين يستدعي رئيس حزب المؤتمر اليوم الاثنين 20 ابريل: في صنعاء لهذا السبب الهامة والعاجلة !
استدعا مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الخاص بمليشيا الحوثي اليوم، رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس.
جديد اب برس
وقالت مصادر خاصة ان الاستدعا جاء على خلفية ، المستجدات الاخيرة التي شهدتها الساحة الوطنية ، المتمثلة بثيقة الحل الشامل التي تقدمت بها المليشيا للأمم المتحدة والتي تضمنت حلولاً شاملة من وجه نظرها .
كما تطرق اللقاء لاقدام المليشيا على اعتقال الاديب والمفكر خالد الرويشان يوم امس قبل ان تفرح علية المليشيا مساء اليوم.
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