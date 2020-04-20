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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" مشاط الحوثيين يستدعي رئيس حزب المؤتمر اليوم الاثنين 20 ابريل: في صنعاء لهذا السبب الهامة والعاجلة !

استدعا مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الخاص بمليشيا الحوثي اليوم، رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس.

جديد اب برس

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وقالت مصادر خاصة ان الاستدعا جاء على خلفية ، المستجدات الاخيرة التي شهدتها الساحة الوطنية ، المتمثلة بثيقة الحل الشامل التي تقدمت بها المليشيا للأمم المتحدة والتي تضمنت حلولاً شاملة من وجه نظرها .

كما تطرق اللقاء لاقدام المليشيا على اعتقال الاديب والمفكر خالد الرويشان يوم امس قبل ان تفرح علية المليشيا مساء اليوم.