شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وفي غاية الخطورة" وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين 20 ابريل .. تعلن عن 1122 إصابة جديدة خلال يوم فقط بيان الاصابات في المملكة بحسب المدن تفاصيل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل وفي غاية الخطورة" وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين 20 ابريل .. تعلن عن 1122 إصابة جديدة خلال يوم فقط بيان الاصابات في المملكة بحسب المدن تفاصيل !

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأثنين 20 أبريل 2020، عن تسجيل 1122 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال يوم أمس الأحد. وأضاف متحدث “الصحة” الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس “كورونا” أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 10484 حالة حتى الآن. جديد اب برس Advertisements ​ وقال متحدث #وزارة_الصحة : إجمالي الحالات في المملكة ١٠٤٨٤ حالة، ٢٧٪ لسعوديين، و ٧٣٪ لغير السعوديين، فيما تراوحت الأعمار ما بين شهر إلى ٩٦ عامًا. وتابع : إجمالي الحالات النشطة ٨٨٩١ حالة، معظمها حالات مستقرة، بينها ٨٨ حالة حرجة تتلقى الرعاية المركزة. وأضاف: سجلنا في المملكة تعافي ٩٢ حالة و لله الحمد، ليصل الإجمالي إلى ١٤٩٠ حالة كما سجلنا ٦ وفيات جديدة، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة ١٠٣ حالات.

الإصابات الـ 1122 في المملكة بحسب المدن : مكة المكرمة 402 الرياض 200 جدة 186 المدينة المنورة 120 الدمام 78 الهفوف 63 الجبيل 39 الطائف 16 الخبر 5 أبها 3 بريدة 3 نجران 3 المضة 1 ينبع 1 الزلفي 1 الدرعية 1

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل وفي غاية الخطورة" وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين 20 ابريل .. تعلن عن 1122 إصابة جديدة خلال يوم فقط بيان الاصابات في المملكة بحسب المدن تفاصيل ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.