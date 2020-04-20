شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أسد يفاجئ فتاة جميلة ويداعبها بطريقة محرجة للغاية .. لكن بعد لحظات من احتضانها حدثت المفاجأة التي لم يتوقعها أحد.. شاهد (فيديو صادم) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول قراء الصحف الدولية خبر "الأسد مع السياح في سيارة واحدة" كالنار في الهشيم، ونشروه على مواقع السوشيال ميديا، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وقالت الصحيفة إن الفيديو يرصد لحظات مرعبة مرت على مجموعة السياح، الذين شاهدوا أكثر مما كان يتوقعوه، فلم يقابلهم أسد عبر سيرهم في السفاري بسيارة التنقل، بل إن الأسد كان في استقبالهم بشكل غير متوقع، وتم تصوير الفيديو في تايجان في سفاري بارك بأوكرانيا.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• أسد يفاجئ فتاة جميلة ويداعبها بطريقة محرجة للغاية .. لكن بعد لحظات من احتضانها حدثت المفاجأة التي لم يتوقعها أحد.. شاهد (فيديو صادم)

• هل تذكرون نجمة طيور الجنة "أمينة كرم" ..شاهدو كيف اصبح شكلها بعد أن بلغت سن ال18 وتخلت عن الحجاب وارتدت الملابس العاريه ..(صور صادمة)

• فتاة سعودية فائقة الجمال تظهر بصور عارية وفاضحة .. كشفت عن صدرها البارز واردافها المنفوخة واعلنت أنها مثلية جنسية .. شاهد الصور التي لا يمكن ان يتخيلها بشر

• سلطنة عمان تصحو على خبر صادم ومرعب يثير جنون السلطان هيثم بن طارق .. وصحيفة امريكية تكشف عن هول الكارثة ..شاهد

• فضيحة مدوية للاعلامية الكويتية داليا بدران مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي .. والنائب العام يتدخل ويتخذ قرار طارئ ومفاجئ !!

• عاجـــل : وفاة الفنان كاظم الساهر قبل قليل في احد مستشفيات بيروت ، ومصدر يكشف عن السبب الصادم الذي تسبب برحيل قيصر العرب وحزن كبير يخيم على الوسط الفني ..شاهد

• هذا الشراب الذي تتناوله كل يوم سبب رئيسي لارتفاع ضغط الدم وحدوث النوبة القلبية ..توقف عن تناوله الأن وعش مرتاح البال

Advertisements

• شاهد : فتاة جميلة في ريعان شبابها.. تزوجت على عريس “داعشي“ فكانت نهايتها صادمة لاتخطر على بال! (صور)

• تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد

• الفنان تامر حسني يتزوج فتاة خارقة الجمال وليس لها مثيل ... ورغم ذلك ذهب ليخونها مع فتاة أخرى ..شاهدو كيف كانت ردت فعلها عندما اكتشفت خيانته .. (صور وتفاصيل)

• مذيعة MBC السعودية "لجين عمران" تدلي باعتراف جريء : كنت على علاقة مع هذا الرجل ومارست معه الجنس ..لكن النهاية كانت صادمة .."فيديو"

• 4 طرق لإثارة زوجتك جنسياً دون أن تلمسها .. سوف تصبح مجنونة عليك وتبحث عنك في كل وقت وحين

• أسد يخطف عروسة من يد عريسها بعد يوم وأحد من زواجهم .. شاهد كيف تصرف الزوج الجبان عندما شاهد الأسد يمزق جسد الفتاة ..(فيديو وصور مرعبة)

-----------------------

شاهد بقية الخبر في الأسفل :

وكان السياح يسيرون بمركبتهم المكشوفة في السفاري، بينما قرر أسد كبير في لحظة خاطفة الصعود إلى السيارة أمام السائق، الذي ألهمه التقدير بألا يبادر بأي رد فعل خائف أو متهور، ما ساهم في طمأنة السياح، وقيام الأسد بتحركات بالغة الود معهم واحتضانهم، ما أدى بالسائحات اللاتي كن يشكلن معظم رواد السيارة إلى أخذ صور مع الأسد، وصرن ينادين الأسد باسم "فيليا".



وفي البداية، حاول الأسد استكشاف مقود قيادة السيارة، فوضع يديه عليه ثم تركه لاحتضان الزائرات.



وقالت "ديلي إكسبريس" إن التصرف اللطيف وبالغ الود من الأسد على نحو غير طبيعي، كان في المقابل منه تصرف وحشي من أسد آخر هجم على سائحة في المكان منذ أشهر وأصابها بإصابات بالغة.