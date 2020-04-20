شكرا لمتابعة خبر عن طبول الحرب تقرع والعاصمة المؤقتة عدن قد تتحول الى جحيم..شاهد هاني بن بريك يصعق الجنوبين ويوجه نداء عاجل هز وجدان كل أبناء المحافظات الشمالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - طبول الحرب تقرع والعاصمة المؤقتة عدن قد تتحول الى جحيم..شاهد هاني بن بريك يصعق الجنوبين ويوجه نداء عاجل هز وجدان كل أبناء المحافظات الشمالية

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كانت هذه تفاصيل خبر طبول الحرب تقرع والعاصمة المؤقتة عدن قد تتحول الى جحيم..شاهد هاني بن بريك يصعق الجنوبين ويوجه نداء عاجل هز وجدان كل أبناء المحافظات الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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