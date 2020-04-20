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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست قبيلة خولان ولا قبيلة الاحمر ولا الاصفر ولا الاسود..هذا هو الشيخ الشجاع الذي اجبر الحوثيين على اطلاق سراح الوزير المختطف خالد الرويشان ( اسم الشيخ )

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