"البحسني" يوجه بترقية ومكافئة الجنود وصف ضباط الذين ضبطوا شحنة السلاح المهرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

وجه محافظ محافظة حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني؛ بترقية صف الضباط والجنود الذين ضبطوا شحنة السلاح المهرب القادمة من خارج محافظة حضرموت، والمتجهه لمدينة المكلا، حيث كانت مخبأه بعناية، بشكل يصعب اكتشافه.



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كما تقدم القائد "البحسني" بالشكر كذلك لقائد معسكر الأدواس المقدم محمد بامهير، مثنياً على الجهود الكبيرة التي يبذلها هو وجنوده في حماية مدن ومناطق ساحل حضرموت، وعلى الحس الأمني العالي، واليقضة الكبيرة، والأداء المتفوق.

وقال المحافظ "البحسني" خلال اتصال بالمقدم بامهير: أن تلك الأعمال أحبطت كل مخططات الأعداء، وأثبتت المستوى العالي للجنود وتأهيلهم.

كذلك وجه المحافظ بصرف مكافأة مالية للجنود الذين ضبطوا تلك الشحنة؛ تقديراً لجهودهم وأدائهم العالي.