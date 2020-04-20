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رئيس انتقالي الضالع يتفقد الجرحى في مستشفى النصر العام

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

رئيس انتقالي الضالع يتفقد الجرحى في مستشفى النصر العام

متابعات_ الخليج 365

تفقد العميد عبدالله مهدي سعيد، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة الضالع، جرحى القوات المسلحة الجنوبية، الذين يتلقون العلاج في مستشفى النصر العام.

 

واطمأن رئيس انتقالي الضالع على أحوال الجرحى الصحية، معبرا عن اعتزازة وافتخارة بالتضحيات الجسام الذي يجترحوها أبطال القوات الجنوبية المسلحة دفاعاً عن الدين والعرض والأرض في جميع جبهات وميادين العزة والشرف ضد المليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً.

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وأشاد العميد مهدي بالبطولات التي يحققها أبطال القوات الجنوبية من انتصارات متلاحقة في كافة جبهات القتال شمال الضالع مباركا للشعب الجنوبي تلك الانتصارات العظيمة على المليشيات الحوثية الغازية.

 

من جانبهم عبر الجرحى عن امتنانهم وتقديرهم للزيارة وتفقد أحوالهم، مؤكدين استعدادهم العودة إلى الجبهات بعد تماثلهم للشفاء لمواجهة والتصدي للقوات الغازية على الضالع والجنوب.

 

رافق رئيس انتقالي الضالع في هذه الزيارة كل من العميد حسن لعرج والعميد سيف شائف حسين

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