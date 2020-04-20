عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

جهود محلية في لحج وابين للتوعية بمخاطر كورونا



تتواصل الجهود في محافظتي لحج وأبين، جنوب اليمن، للتوعية بمخاطر فيروس كورونا المستجد أوفيد 19، الذي تفشى في العالم ولم تسجل في اليمن سوى حالة إصابة واحدة حتى الآن .

وبهذا الصدد، أكد محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تركي، اليوم، على أهمية التوعية المجتمعية بمخاطر كورونا، وحرص السلطة المحلية على تسهيل عمل منظمة العمل لمكافحة الجوع، الخاصة بتوعية المجتمع من هذا الوباء.

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وأستمع المحافظ خلال لقائه، وفد منظمة العمل لمكافحة الجوع، الى شرح عن انشطة وتدخلاتها في نطاق مديريات المحافظة، في جميع المحاور الإنسانية.

ووجه المحافظ مديري مديريتي الحوطة وتُبَن، بتسهيل عمل المنظمة، مؤكدا أهمية مساندة جهود السلطة المحلية والقطاع الصحي لتعزيز الاجراءات الاحترازية والتوعوية لمواجهة فيروس كورونا.

فيما دشن مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة ابين الدكتور جمال أمذيب، اليوم، الدورة التدريبية لفرق الاستجابة السريعة في المحافظة بدعم من منظمة الصحة العالمية.

وتهدف الدورة على مدى خمسة أيام، اكساب المشاركين مهارات في مجال الترصد للأوبئة بما فيها فيروس كورونا، والتعريف بطرق الوقاية وانتقال المرض وكيفية التعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا