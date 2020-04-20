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عدن - ياسمين التهامي - نصائح خاصة للنساء فقط" هكذا يدمن عليك الرجل جنسياً ويعشقكِ ولا يستغني عنكِ .. تفاصيل !

جديد اب برس

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ريدين أن تنعمي بحياة جنسية سعيدة، بل وأن تجعلي زوجك يصل إلى غاية الإثارة الجنسية، لدرجة أنه قد يمزق ملابسك في المطبخ ويأخذك في الحال إلى السرير؟ المفتاح هنا، هو فهم علم النفس الذكوري، وبشكل أكثر تحديدًا، شيء يسمى (غريزة البطل)، هذا ما يجعل الرجال يصلون إلى ذروة الإثارة. في الواقع لا يمكن أن يساعد فهم هذا المبدأ فقط في غرفة النوم، لكن يمكن له أن يؤثر على علاقتك ككل لأن نجاح العلاقة الجنسية يزيد من نسب نجاح العلاقة الزوجية بشكل عام. إليكِ تلك الخطوات التي قد تجعل زوجك يدمنك جنسياً: حاولي تشويقه: ربما تكون هذه أهم طريقة ليس فقط لإبقاء الرجل مهتمًا بك بل لإبقائه يسعى للمزيد منك. أولاً يمكنك الانتظار قليلاً حتى تسمحي له بممارسة الجنس معك. هذا لا يعني أن تكوني جامدة، لا يزال بإمكانك القيام بالكثير من الأشياء، لكن لا تمارسي الجنس مباشرة، أي لا تكوني سهلة.. تمنعي بغنج.. قد يكون من الجيد قضاء بعض الوقت في اللعب معه ثم قضاء أمسية كاملة في ممارسة المداعبة التي تثيره، اجعليه يشعر أنه لن يدخل بكِ قريباً، وأنكِ تريدين المزيد كي تسمحي له بتلك الخطوة. من الطرق الأخرى التي يمكن أن تثير شهوته، أن ترسلي رسائل نصية تعبرين فيها عن رغبتك الملحة به، ولا مانع من إرسال صور تجعله يرغب بإنهاء ما يقوم به على الفور والعودة إليكِ. اكتشفي ما يحبه: الرجال مختلفون تماماً مثل النساء. قد يُثار بعض الرجال من الأشياء المرئية، وقد يرغب البعض الآخر في الأحاديث الجنسية والكلمات الإباحية التي تساعده على الوصول إلى الإثارة. بعض الرجال يحبون أن يكونوا مهيمنين في العلاقة الجنسية، والبعض يحب أن تسيطر المرأة عليه وتكون هي القائد لتلك العلاقة الحميمية. أنتِ بحاجة لمعرفة ما الذي يحبه الرجل حقًا وما يثيره. قد لا يكون من الصعب اكتشاف الأمر بسهولة. لذا يمكنك القيام بذلك بسهولة عن طريق المحادثة معه ومعرفة ما يحبه وما لا يحبه. يجب أن يكون لدى المزيد من الأزواج هذا النوع من الانفتاح في علاقاتهم على أي حال، لذا إن كنتِ قد أجريت هذه المحادثة في وقت مبكر، فستفعلين أشياء رائعة لعلاقتك في المستقبل. عندما تكتشفين ما يثيره ستجعلينه مدمنًا جنسيًا بكِ، لأنه يعرف أنكِ تحاولين إرضاءه بأفضل ما لديك. اهتمي بالجزء الذي يحبه بجسدك: إذا كنتِ تعرفين أنه ينجذب إليك جنسيًا، وربما إلى بعض أجزاء جسمك أكثر من أجزاء أخرى، اهتمي بتلك الأجزاء واجعليها دائماً تثيره. على سبيل المثال إذاً كنتِ تعرفين أنه يحب ثدييكِ، فلا ضرر من ارتداء قميص مفتوح من على الصدر، قد لا يكون حينها قادرًا على إبعاد عينيه عنهما، وينطبق الشيء نفسه إذا كنتِ تعرفين أنه يحب مؤخرتك. أنتِ لا تغيرين بنفسك. بل ببساطة تبرزين الأجزاء الجنسية منك بحيث تجذبه أكثر لكِ. فاجئيه: أسوأ ما يمكنك فعله به أن تكون علاقتكما رتيبة ومملة. يجب أن تستمري في مفاجأة زوجك لإبقائه مهتماً بكِ داخل وخارج غرفة النوم. عليكِ أن تُبقي الأمورَ حارة مثل اللحظة التي يصل كل منكما فيها إلى ذروته، هناك الكثير من الطرق التي يمكنك من خلالها مفاجأته. أحد الأمثلة على ذلك أنك قد تفاجئينه جنسيًا، عن طريق ممارسة الجنس معه أو منحه بعض المتعة في مكان غير متوقع خارج غرفة النوم. يريد جميع الرجال أن يكون لديهم امرأة تريد ممارسة الجنس معهم طوال الوقت لأنهم في النهاية يحبون الشعور بالحاجة والطلب وأنهم مرغوبون. من خلال رغبتك بهِ علنًا، فإنه يظهر أنه لا أحد منكما قادراً على مقاومة الآخر. حاولي تجربة أوضاع جنسية جديدة، بدلاً من الأوضاع التقليدية التي قد تصبح مملة مع مرور الوقت، وفاجئينه بقدراتك الجنسية عن طريق إمتاعه وإشباعه. اعطِ زوجك فرصة للمشاهدة: فيما يتعلق بالجنس فإن الرجل يجد متعه كبيرة في المشاهدة. وعلى الزوجه أن تترك المصابيح مضاءة أثناء المعاشرة حتى يستثار الزوج أكثر وهو يشاهد كل شيء أمامه. ننصح الزوجات بممارسة الحب بأوضاع مختلفه وفي أماكن متغيرة. وهذا التغير غير المعتاد أو غير المتوقع يُسهم مساهمة فعالة وقوية في إثارة الرجل. مداعبة أجزاء أُخرى من الجسم: إحدى السيدات وجهت على استحياء سؤالاً حول كيفية لمس الخصيتين. وقالت إنها أستغربت من زوجها وهو يطلب منها مداعبة خصيتيه، وأنها تخشى أن تؤذيه إن فعلت ذلك بطريقة غير صحيحة. يقول الخبراء أن تدليك هذا الجزء من الجسم يحفز البروستاتا ما يعطي الذكر احساساً قوياً بالنشوة أثناء القذف. ولزيادة درجة اللذة عند القذف يمكن للأنثى أن تمسك الجزء العلوي من كيس الصفن (ليس الخصيتين نفسيهما)، بإصبعيها السبابة والإبهام، على هيئة حلقة والضغط بهما قليلاً