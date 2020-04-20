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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: تكذب على الرسول ص "سعودية مشهورة تثير ضجة عارمة تجتاح جميع شبكات الاجتماعية.. تفاصيل وصور !

جديد اب برس Advertisements ​ هاشتاغ "#أمينة_تكذب_علي_الرسول" قائمة تريند -الأكثر تداولًا- في موقع "تويتر" السعودية، بعد تداول مقطع فيديو لفتاة سعودية مشهورة تهين حديثًا نبويًّا. وأظهر مقطع الفيديو المتداول على الهاشتاغ فتاة سعودية تدعى "أمينة" وهي تهين أحد الأحاديث النبوية، وذلك للرد على أحد متابعيها، بعد نصحه إياها بـ"التوبة إلى الله". وقالت الفتاة التي ظهرت عارية الشعر في مخالفة لقيم المجتمع: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول خير أو زجَّ"، والمقصود بلفظ "زج" هو فضلات الإنسان. وحديث الفتاة السعودية المشهورة هو تحريف لحديث النبي الذي رواه أبو هريرة: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرًا أو ليصمت". وتمكنت الجهات الأمنية في منطقة حفر الباطن شمالي السعودية، من القبض على الفتاة المراهقة التي ظهرت في مقطع فيديو، وهي تحرف حديثًا للرسول. شاهدوا #أمينة_تكذب_علي_الرسول.. فتاة سعودية مشهورة تثير ضجة عارمة تجتاح شبكات ومواقع الاجتماعية والاخبارية #عاجل_بوست Posted by ‎عاجل بوست‎ on Sunday, April 19, 2020

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