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عدن - ياسمين التهامي - الاثنين 20-04-2020? - آخر تحديث الاثنين 20-4-2020? شاهد بالفيديو" حورية الأرض" اطاحت بلأعلامية .. علا الفارس ..اعلامية جديدة جمعت الجمال والثقافة واشعلت التواصل.. تفاصيل وصور ! جديد اب برس Advertisements ​ ل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يجمع اجمل لقطات مذيعة قناة الجزيرة الحسناء سلمى الجمل . وظهرت الاعلامية الفلسطينة سلمى الجمل في اطلالات جميلة على شاشة قناة الجزيرة ، حيث جمعت بين الجمال الشامي والاناقة الكلاسيكية واستطاعت أن تلفت الأنظار بمظهرها الجذاب وطريقة تقديمها للاخبار . واعتبر متابعون الاعلامية سلمى الجمل اضافة نوعية للاعلام العربي ، ولقناة الجزيرة على وجه الخصوص . ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

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