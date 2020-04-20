شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد"زوجة الفنان راغب علامة المعروفة والمشهورة بمصممة المجوهرات.. تقع بالمحظور وتنشر صورتها مع شخص آخر غير زوجها من داخل الحمام .. تفاصيل وصور ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد"زوجة الفنان راغب علامة المعروفة والمشهورة بمصممة المجوهرات.. تقع بالمحظور وتنشر صورتها مع شخص آخر غير زوجها من داخل الحمام .. تفاصيل وصور !

جديد اب برس Advertisements ​ السيدة جيهان علامة زوجة النجم راغب علامة ابنهما الأكبر خالد في موقف محرج لا يحسد عليه، وذلك بعد أن نشرت صورتها ضمن تحدي العشر سنوات. وظهرت زوجة راغب علامة في الصورة بداخل غرفة الحمام ، حيث كان الابن جالساً على قاعدة الحمام أثناء تدريبه على التغوط بمفرده ، حيث كتبت في تعليقها : " اسمي هذا تحدي لسنوات عديدة ، لم يكن خالد قد تجاوز عامه الأول بعد ، اتذكر هذه الصورة جيداً عندما التقطها راغب لأني كنت اضحك على شئ طريف قام به خالد ، لاحظوا أنه أخفي يده الأخرى خلف ظهره ، عندما لاحظ أن والده يلتقط هذه الصورة له . . صور ثمينة " البعض اعتبر أن تصرف مصممة المجوهرات المعروفة عفوياً ولطيفاً يعبر عن الترابط الأسري بين أفراد عائلتها وأنها كانت تهتم بتربية طفليها بنفسها دون الاستعانة بمربية خصة ، فيما قال البعض إن الصورة شخصية للغاية ومحرجة لابنها وما كان عليها نشرها على الملاً هكذا .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد"زوجة الفنان راغب علامة المعروفة والمشهورة بمصممة المجوهرات.. تقع بالمحظور وتنشر صورتها مع شخص آخر غير زوجها من داخل الحمام .. تفاصيل وصور ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.