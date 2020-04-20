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عدن - ياسمين التهامي - سنمسحها من الخريطة"عاجل.. دولة خليجية تسعى لنشر فيروس كورونا في اليمن.. وزعيم الحوثيون يهدد ويتوعد بمحيها من على الخريطة تفاصيل !

جديد اب برس Advertisements ​ ميليشيا الحوثي بمسح دولة الامارات من على خارطة العالم اذا تبين انها وراء نشر فيروس كورونا في اليمن . وقال نائب وزير الحارجية حسن العزي في حكومة الانقلابيين الحوثيين ان سيدي غبد الملك الحوثي طلب التحقيق في هذا الامر واقسم بالله انه سيدك الامارات بصواريخ لن تستطيع ردها في حال تبين ان المخابرات الاماراتية هي التي تقف وراء هذا الامر الخطير. وكان مصدر محلي في محافظة حضرموت، قد كشف عن جنسية الشخص المصاب بفيروس كورونا في مدينة الشحر بحضرموت. وقال المصدر بأن السلطات سجلت حالة إصابة بفيروس كورونا في المدينة لشخص يحمل الجنسية الهندية. وأضاف بأن الشخص قدم لليمن على متن سفينة إماراتية والسفينة قادمة من أحد مواني دولة ‎الإمارات الى ميناء الشحر. وأعلنت السلطات في محافظة حضرموت ، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في اليمن. وفي تغريدة عاجلة للحساب الرسمي الخاص بلجنة الطوارئ الحكومية أعلنت اللجنة ‏تسجيل أول حالة مؤكدة بالإصابة بفيروس ‎كورونا المستجد بمحافظة ‎حضرموت. وقالت بأن "الحالة مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية، وقامت الفرق الطبية والأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة". كما أكدت بأنه "سيتم إعلان التفاصيل في مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للطوارئ د. علي الوليدي لاحقاً'. وفي وقت سابق وجه ‏محافظ ‎حضرموت بإغلاق مدينة وميناء ‎الشحر لمدة أسبوع واحد، والاستمرار في إغلاق الأسواق العامة والمساجد ومنع التجمعات في ‎المكلا، بعد تسجيل أول حالة بفيروس ‎كورونا. وكانت مصادر أكدت في وقت سابق بأن الحالة هي لشخص غير يمني دخل عبر ميناء الشحرضمن طاقم سفينة شحن بضائع قادمة من أحد موانئ دولة الامارات العربية المتحدة. ‏وذكرت المصادر وشهود عيان، أن المصاب بفيروس كورونا وهو غير يمني بدأت عليه أعراض الحمى الشديدة والكحة والألم في الراس والحلق بعد مغرب أمس الخميس مما استدعاء إجراء له فحوصات وارسالها لمدينة المكلا وجات النتيجة ايجابية بعد عدة ساعات ومع فجر اليوم الجمعة.

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