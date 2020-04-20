محافظ شبوة يفتتح جسر السلام بمديرية حبان

أعلن محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، اليوم الاثنين، افتتاح جسر السلام بمديرية حبان والذي تم إعادة بنائه بتمويل محلي من حصة المحافظة من مبيعات النفط الخام بتكلفه 1.5 مليون دولار، وذلك بعد تدميره في عام 2015 أثناء اجتياح مليشيات الحوثي للمحافظة.

وفي حفل الافتتاح الذي حضره قيادات السلطة المحلية بالمحافظة وعدد كبير من المواطنين قام المحافظ بإزاحة الستار وقص الشريط إيذانا بافتتاح الجسر بشكل رسمي أمام المركبات.

وقال بن عديو، إن هذا المشروع سينهي معاناة سالكي هذا الطريق التي استمرت لخمس سنوات كونه خط حيوي ومهم وأن إعادة إعماره يأتي ضمن خطط السلطة المحلية التنموية التي تشمل مختلف المجالات الحيوية.

وأكد المحافظ أن التنمية ملازمة للأمن وحيا الدور والتضحيات الذي يقدمها رجال الأمن في حفظ أمن المواطن وحماية المكتسبات والوقوف سدا منيعا في وجه العابثين بالأمن وأعداء التنمية.

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ويربط جسر السلام بين محافظات شبوة وعدن وأبين وحضرموت، ويعد ثاني أقدم جسر جنوب اليمن، أفتتح عام 1974 كمساعدة من الصين، وتعرض للتدمير من قبل التحالف بتاريخ 10يوليو 2015، بعد اجتياح الحوثيين للمحافظة.

ولم تف الإمارات بوعودها على مدى 4 سنوات بإصلاحه، قبل أن تتولى قيادة المحافظة إعادة بناءه من حصة المحافظة من مبيعات النفط.





