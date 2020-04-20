القطاع الخاص في عدن يدعم جهود مكافحة كورونا بمستلزمات طبية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
دعم القطاع الخاص في العاصمة عدن، جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد أوفيد 19 بمستلزمات طبية وصحية، قدمتها الغرفة التجارية والصناعية ونادي الأعمال اليمني، لمكتب الصحة العامة والسكان في المحافظة.
واشاد وكيل أول محافظة عدن نصر شاذلي، بجهود القطاع الخاص من خلال مايقدمه من الاحتياجات الوقائية الاساسية لبعض المستشفيات بعدن لمواجهة فيروس كورونا..مبدياً استعداد السلطة المحلية تقديم كافة التسهيلات اللازمة التي من شانها تعزيز الاجراءات الاحترازية لوباء كورونا المستجد.
وثمنت وكيل وزارة الصحة العامة والسكان المساعد لقطاع السكان الدكتورة اشراق السباعي، الجهود الفاعلة للغرفة التجارية والصناعية ونادي الاعمال ودورهم في دعم القطاع الصحي من خلال رفد مستشفى الجمهورية ومستشفى الصداقة بعدد من المستلزمات والأجهزة الصحية والوقائية.
بدوره أشار رئيس الغرفة التجارية والصناعية ابوبكر عبيد، الى أن المرحلة الراهنة تحتاج الى تكاثف الجهود الوقائية المبذولة من الجميع وتوحيدها في التصدي لهذه الجائحة
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