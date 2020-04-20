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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أربعة قتلى في صفوف قوات الإصلاح بشقرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أفادت الأنباء الواردة من مدينة شقرة بمحافظة أبين، اليوم الإثنين، عن سقوط اربعة قتلى في صفوف قوات الإصلاح المتمركزة في المدينة .
وتضاربت الأنباء حول اسباب الإشتباكات، حيث ذكر الشيخ القبلي الجنوبي، جمال بن عطاف على حسابه في تويتر، ان الإشتباكات إندلعت بين جنود شماليين تابعين للتنظيم الدولي للإخوان وبين آخرين من أبين .
فيما قال الصحفي الجنوبي، صلاح بن لغبر، أن المواجهات هي بين عناصر الإصلاح، وسببها خلاف في سوق لبيع القات .. مشيراً إلى أن المواجهات لازالت مستمرة ولكن بشكل متقطع .
وعززت مصادر أخرى رواية الصحفي صلاح بن لغبر .. لافتين إلى أن وقوع إصابات أيضاً خلال المواجهات
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