شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء حملة شاملة لمراقبة الأسعار في الأسواق بالمهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 بدأت بمدينة الغيضة محافظة المهرة ،اليوم ، حملة شاملة لمراقبة الأسعار في الأسواق بالتزامن مع حملة خاصة بالتوعية حول الوقاية من فيروس كورونا المستجد والتي ينفذها مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

Advertisements وأشار الأمين العام للمجلس المحلي سالم عبدالله نيمر ،إلى أهمية الحملتين في ضبط الأسعار ونشر التوعية الصحية عن فيروس كورونا المستجد..مشدداً على ضرورة وضع التجار قائمة بأسعار المواد الغذائية وتحديثها يومياً والعمل على تعقيم محلاتهم ومتاجرهم. من جانبه أوضح مدير مكتب التجارة والصناعة بالمحافظة عبدالله خودم ،بأن الحملة ستشمل جميع مديريات المحافظة الهادفة لمنع التلاعب بالأسعار واحتكار السلع الاستهلاكية.

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