شكرا لبحثكم عن خبر الوزير خالد الرويشان يعود إلى منزله بضمانة المشائخ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ذكرت مصادر اعلامية وناشطون يمنيون ،إن ميليشيا الحوثي أطلقت سراح وزير الثقافة اليمني الأسبق، الأديب خالد الرويشان، اليوم الاثنين.

وتحدثت المصادر أن شيوخ من قبائل خولان التي ينتمي إليها الرويشان، توسطت وقدمت ضمانات للحوثيين بإطلاق سراحه.

وقال اعلاميون في صنعاء، قبل ساعة من الان (الثانية ظهرا) ان الرويشان في طريقه الى منزله بعد ضمانات من مشائخ خولان.

واثار اختطاف الرويشان فجر الاحد الماضي ،حملة انتقادات رسمية وشعبية واسعة.

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وكان وضاح الرويشان، نجل الوزير المختطف، أكد خبر اختطاف والده بعد صلاة فجر الأحد، وقال في منشور مقتضب على صفحته بموقع "فيسبوك": "الحوثة اعتقلوا الوالد منذ نصف ساعة".

ولم تعرف أسباب وملابسات عملية الاختطاف.

وخالد الرويشان هو أديب ومثقف وكاتب معروف في الأوساط اليمنية، وعرف بكتاباته الوطنية المتزنة، وعبر في سلسلة كتابات عن انتقادات كبيرة وجريئة منذ اليوم الأول للانقلاب الحوثي.

ويعد الرويشان واحدا من أبرز الأقلام السياسية المعارضة لميليشيا الحوثي، والذي عرف بكتاباته الناقدة لسياستها ومشروعها الطائفي.

جدير بالذكر أن حادثة الاختطاف سبقتها حملة تحريض حوثية واسعة في وسائل التواصل ضد الرويشان، تنديدا بنشاطه المناهض للجماعة، وسياستها التي تمارسها منذ انقلابها.