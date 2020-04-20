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عدن - ياسمين التهامي - الاثنين 20-04-2020? - آخر تحديث الاثنين 20-4-2020? وردنا الآن من الأرصاد الجوية" تحذيرات هامة وعاجلة.. من أمطار غزيرة خلال الساعات القادمة في هذه المناطق تفاصيل ! جديد اب برس Advertisements ​ مركز الأرصاد ، من اشتداد حالة عدم استقرار الأجواء مع هطول الأمطار الغزيرة على معظم أجزاء اليمن خلال الساعات القادمة. وتوقع المركز في نشرة تحذيرية أن الـ 24 ساعة القادمة، ستشهد استمرار هطول الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية على سلسلة المرتفعات الجبلية لاسيما المرتفعات الوسطى خلال فترة الظهيرة وحتى ساعات متأخرة من المساء. وأضاف أن الفرصة مهيئة لهطول أمطار متفرقة على المناطق الساحلية والمناطق المحاذية لها وأرخبيل سقطرى، وتشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة على مناطق متفرقة في المناطق الصحراوية

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