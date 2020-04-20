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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو وصدرها بارز" نشرت إنجي خوري..فيديو تتمايل وترقص وتطلب منهم يمسكو صدرها فيديو وصور !

جديد اب برس Advertisements ​ ame width="302" height="200" src=" " frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> نشرت إنجي خوري فيديو مثير على صفحتها الرسمية عبر تويتر ظهرت فيه وهي ترقص وتغني وتتباها بصدرها العارم.وعلقت خوري على الفيديو قائلة: “والقضيه ما منبيعا.. ودقوا الصدر يا شيعه”. وفي نهاية الفيديو ظهرت خوري وهي تلطم صدرها

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