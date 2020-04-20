شكرا لقرائتكم خبر عن من علامات قرب القيامة" في دولة عربية ... زوج يقوم بتصوير فيديو "ليلة الدخلة" على زوجته ليشاهدها مع أصدقائه.. والسبب "صادم ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاثنين 20-04-2020? - آخر تحديث الاثنين 20-4-2020? من علامات قرب القيامة" في دولة عربية ... زوج يقوم بتصوير فيديو "ليلة الدخلة" على زوجته ليشاهدها مع أصدقائه.. والسبب "صادم ! جديد اب برس Advertisements ​ ولة عربية"أقدم زوج مصري على فعل شنيع يفتقر لكل معاني الرجولة والدين والعادات في كل الأديان، حيث قرر توثيق “ليلة الدخلة” على زوجته وتصويرها، حتى يحتفل بمشاهدتها مع أصدقائه الذين يصورون أنفسهم في زوجاتهم أيضًا. واكتشفت الزوجة، بعد فترة من الزواج أن زوجها مدمن للمخدرات، وأنه يجلس مع أصدقائه ليشاهدوا مقاطع فيديو جنسية لهم مع زوجاتهم، الأمر الذي دفعها إلى طلب الطلاق وعندما رفض، قررت التوجه إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى طلاق للضرر. وقالت الزوجة أنه تشاجرت معها واعتدى عليها بالضرب، وأنه ابتزها وطلب منها الحصول على 100 ألف جنيه، مشيرة إلى أنه برغم من دفعها للملبغ إلا أنه لم يطلقها، وقام بضربها وسرقة مجوهراتها. وأبدت الزوجة صدمتها مما فعله زوجها من تصويرها أثناء معاشرتها وعرض هذه الفيديوهات على أصدقائه الذين يبادلونه أيضًا نفس الفيديوهات مع زوجاتهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر من علامات قرب القيامة" في دولة عربية ... زوج يقوم بتصوير فيديو "ليلة الدخلة" على زوجته ليشاهدها مع أصدقائه.. والسبب "صادم ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.