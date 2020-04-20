شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو عاجل" حدث صادم اربك حسابات زعيم الحوثيون .. واجبرة على اصدار هذا البيان العاجل والهام تفاصيل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاثنين 20-04-2020? - آخر تحديث الاثنين 20-4-2020? بالفيديو عاجل" حدث صادم اربك حسابات زعيم الحوثيون .. واجبرة على اصدار هذا البيان العاجل والهام تفاصيل ! جديد اب برس Advertisements ​ مليشيا الحوثي عن رواية جديدة لوفاة نجل شقيق زعيم المليشيا المدعو محمد أحمد بدرالدين الحوثي. وقالت المليشيا، أن ” محمد أحمد بدرالدين الحوثي”، توفي معاناة طويلة مع المرض”. بقية جاء ذلك في برقية نعي لما يعرف برئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، إلى رئيس الجماعة، عبد الملك الحوثي. وتؤكد القوات الحكومية أن نجل شقيق زعيم الحوثيين قتل بنيرانها في صرواح يوم الجمعة الماضي، فيما تؤكد مصادر أخرى أن “محمد أحمد بدرالدين الحوثي”، توفي جراء اصابته بفيروس الكبد.

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