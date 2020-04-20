شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل الآن" مصرع قيادات بارزين مالقيادة المؤتمرية بـ غارات لقوات التحالف في مأرب.. بتهمة الخيانة (تفاصيل الضربة + ألاسماء) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل الآن" مصرع قيادات بارزين مالقيادة المؤتمرية بـ غارات لقوات التحالف في مأرب.. بتهمة الخيانة (تفاصيل الضربة + ألاسماء)

قصفت مقاتلات التحالف العربي اليوم الأحد قيادات قبلية في منطقة "الندر" بمديرية مجزر غربي محافظة مأرب .

جديد اب برس

Advertisements

​

وقالت مصادر "يمن برس" في مأرب أن طيران التحالف قصف مساء اليوم قيادات قبلية مؤتمرية في منطقة"الندر" بمديرية مجزر كان لها علاقة بدخول جماعة الحوثي إلى المديرية .

وأوضح المصدر أن القصف تسبب بإصابة ثلاثة من أبرز هذه القيادات وهم "صالح عبدالله العراقي" ومحمد القهقوه وحمد شويل النوفي.

تجدر الإشارة إلى أن مديرية مجزر كانت قد سقطت بيد جماعة الحوثي للمرة الثانية في العملية التي أطلق عليها"البنيان المرصوص" قبل شهرين .