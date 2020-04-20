شاهد : نجمة باب الحارة ”شمس الملا“ تصدم الجميع بصورة مثيرة تظهر صدرها ومنطقتها الحساسة .. (صورة)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت الفنانة الاستعراضية السورية و نجمة مسلسل باب الحارة بأجزائه الأخيرة شمس الملا ابنة المخرج بسام الملا متابعيها و جمهورها عبر منصة التواصل الاجتماعي انستغرام صورة من اخر جلسة تصوير خضعت لها الفنانة السورية .

و ارتدت الملا فستان اسود قصير مكشوف الصدر في احدث جلسة تصوير لها .

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