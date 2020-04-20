شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وخطير..نجل خالد الرويشان يباغت الجميع ويكشف حقائق صعقت الجميع بشأن اختطاف والده..لن تصدق ماذا فعل الحوثييين عندما اقتححمو منزل الرويشان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير..نجل خالد الرويشان يباغت الجميع ويكشف حقائق صعقت الجميع بشأن اختطاف والده..لن تصدق ماذا فعل الحوثييين عندما اقتححمو منزل الرويشان

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