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صنعاء - ياسمين الخيامي - رسمياً.. صدور توجيه عاجل وصارم من صنعاء ودعوة هامة للمواطنين وهذا ما كشفته نتائج الفحص (أسماء وتفاصيل)

وجهت وزارة الصناعة والتجارة مكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات بسحب المنتجات من المطهرات والمنظفات المخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة من الأسواق.

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وأوضح مدير العمليات المركزية بوزارة الصناعة نجيب العذري أن الوزارة وبناءً على نتائج المسح الميداني الذي نفذته الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة لمنتجات المطهرات والمنظفات والتي تبين من خلال الفحص والاختبار وجود مخالفات في 16 صنفاً من هذه المواد وجهت مكاتبها بالنزول لسحب هذه المنتجات المخالفة.

وأكد أهمية التعاون بين مكاتب الوزارة والسلطات المحلية والجهات المختصة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب أي كميات لمنتجات مخالفة من الأسواق وإحالة المخالفين للأجهزة المختصة وفقاً للقانون وعدم التهاون حرصاً على صحة وسلامة المستهلك.

وشدد العذري على ضرورة ضبط ومصادرة وإتلاف السلع والمنتجات الضارة بصحة وسلامة المستهلك بسبب تلفها أو فسادها أو إنتهاء فترة صلاحيتها وتطبيق العقوبات حيال المخالفات المضبوطة وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة مع سرعة البت في القضايا والمخالفات أولاً بأول وعدم تأخيرها ورفع التقارير بما تم إنجازه.

ودعا المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم المجاني للوزارة “174”، مؤكدًا استمرار العمل بغرفة عمليات الوزارة وعكس البلاغات إلى السلطات المحلية والأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات وفقاً للاختصاصات وقانون السلطة المحلية والقوانين النافذة.