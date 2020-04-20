شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. وفاة المريض الذي اشتبه باصابته بفيروس كورونا بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اكدت مصادر محلية وفاة الشخص الذي اشيع بأنه مصاب بالكورونا في مستشفى الريادة الدولي بعدن،بالتهاب رئوي حاد.

وكانت وزارة الصحة اليمنية اكدت مساء أمس خلوه من فيروس كورونا.