شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذكرون المعارضة السعودية هدى العمري التي اقسمت بالله انها ستنهي حكم الاسرة المالكة في السعودية..شاهد ما حدث لها اليوم وصعق الجميع ( فيديو صادم ) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أعاد الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، نشر مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، قالوا إنه يظهر هدى العمري، المعارضة السعودية الموجودة في العاصمة البريطانية، لندن، دون مأوى وتنام "مشردة" في شوارع المدينة.

وقال الأمير في تعليق على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "هذه نتيجة سماع كلام المحرضين الذين كانوا يستدرجوا أبناء وبنات الوطن ويصوروا لهم أحلام كاذبة عن الحريات والمال وعند ذهابهم هناك يصدموا بأن كل هذا سراب ووهم وأنهم مجرد أدوات لأغراض سياسية فرسالتي لكل المغرر بهم عودوا إلى رشدكم وتوبوا فأبواب ولاة الأمر والوطن لا تغلق في وجه أبنائها".

ويظهر في مقطع الفيديو المنسوب لهدى العمري والذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحته بشكل مستقل، تصوير شخص لـ"هدى العمري" بجوال قائلا: "السلام عليكم، مسلمة انت؟ ومن أين"، قبل أن ترد وتقول: "نعم مسلمة ومن السعودية"، وعند سؤال المصور مستغربا: "سعودية وتنامي هنا؟" ردت بالقول: "أنا مشردة هنا في هذا البلد.. لي سنة وشوي مشردة.."

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وعند سؤال المصور لها إن كانت تحمل أي إثباتات على أنها تحمل الجنسية السعودية، ردت قائلة: "نعم، أنا سعودية واسمي معروف، هدى العمري"، مبرزة ما بدى أنه بطاقة هوية عليها شعار المملكة العربية السعودية دون إظهار تفاصيل الاسم وتاريخ الميلاد التي تم تمويهها في مقطع الفيديو.

هذه نتيجة سماع كلام المحرضين الذين كانوا يستدرجوا أبناء وبنات الوطن ويصوروا لهم أحلام كاذبة عن الحريات والمال وعند ذهابهم هناك يصدموا بأن كل هذا سراب ووهم وأنهم مجرد أدوات لأغراض سياسية

فرسالتي لكل المغرر بهم عودوا إلى رشدكم وتوبوا فأبواب ولاة الأمر والوطن لا تغلق في وجه أبنائها. pic.twitter.com/GTRE0fytcU — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) April 18, 2020

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