شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش تسيطر على مواقع في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

تمكنت قوات الجيش الوطني امس من السيطرة على مواقع استراتيجية، في المحافظة مسنودة بالمقاومة في شرقي مديرية الروض.



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وحسب ما ذكرت المنطقة العسكرية السابعة فإن قوات الجيش حررت مواقع أبو ربيع، ومواقع مجاورة لها، وإن المعارك أسفرت عن مقتل 15 حوثياً، والاستيلاء على كمية من الأسلحة الخفيفة والثقيلة ومعدات كانت في هذه المواقع.

وكشفت مصادر عسكرية في الجيش وفقا لـ«البيان» أن العشرات من ميليشيا الحوثي سقطوا قتلى وجرحى خلال مواجهات في صرواح غربي مأرب، بمعارك عنيفة دارت ضد قوات الجيش وقبائل عدة تساندها في المواجهة. وألحقت قوات الشرعية اليمنية خسائر كبيرة بميليشيا الحوثي الإيرانية أمس عندما تحدت إعلان وقف إطلاق النار، وهاجمت مواقع الجيش اليمني في محور حرض.