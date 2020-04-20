شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف العربي: ميلشيات الحوثي قامت بـ 1096 انتهاكاً لوقف إطلاق النار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 أكد تحالف دعم الشرعية مساء أمس الأحد، إن ميلشيات الحوثي قامت بـ 1096 انتهاكاً لوقف إطلاق النار في اليمن.

Advertisements وأوضح التحالف أن الاختراقات شملت الأعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ البالستية. وأشار التحالف وفقا لسكاي نيوز عربية إلى استمرار التزامه بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن.

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