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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في سحار بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020
الخليج 365 ـ صعدة
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 20/نيسان/2020، أهدافا حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من غارة أهدافا عسكرية للمليشيا في مديرية سحار قرب مركز المحافظة.
وأكدت أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية.
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